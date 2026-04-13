Il chitarrista della band californiana ha comunicato sui social di essere affetto dal morbo di Parkinson in forma precoce. L’annuncio è arrivato a circa un mese dall’inizio della residency della band presso lo Sphere di Las Vegas. La notizia è stata condivisa pubblicamente attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori commenti o dettagli sul suo stato di salute. La band si prepara comunque a esibirsi come programmato.

Tom Dumont, il chitarrista dei No Doubt ha pubblicato sui social un aggiornamento sul suo stato di salute, a poco meno di un mese dalla residency della band californiana allo Sphere di Las Vegas. In un nuovo video sui social media, Dumont ha rivelato di aver convissuto con la diagnosi del morbo di Parkinson della lotta e della “lotta” per combatterlo. Nel post Instagram, il musicista ha affermatoche lui e i suoi compagni di band sono emozionati per i prossimi concerti allo Sphere di Las Vegas ed hanno guardato vecchie immagini e “reimparato vecchi brani ” per prepararsi alla residency aggiungendo di essere grato per la vita che ha avuto con la carriera da musicista L’annuncio del chitarrista dei No Doubt.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il chitarrista dei No Doubt ha annunciato di essere affetto dal morbo di Parkinson precoce

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