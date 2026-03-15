Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio su Instagram per augurare buon compleanno a sua madre, Novella, scrivendo: “Buon Kom-pleanno mamma Novella!!!”. Il cantante è tornato in Italia da Los Angeles proprio ieri e ha condiviso il pensiero sui social. La sua didascalia termina con un sorriso, sottolineando che, anche adesso, sua madre rimane una fanciulla.

Modena, 15 marzo 2026 – " Buon Kom-pleanno mamma Novella!!!”. Inizia così il post su Instagram di Vasco Rossi, tornato in Italia da Los Angeles giusto ieri. Gli auguri del rocker alla madre hanno fatto subito il pieno di commenti e di mi piace. E non solo foto, ma anche video in cui mamma Novella condivide dei ricordi sul figlio e su alcune sue canzoni famosissime, come ‘Albachiara’ e ‘Toffee’. Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novella: video Gli auguri di Vasco a mamma Novella: “Ancora oggi è una fanciulla”. E allora ‘buon compleanno mamma Novella’. “È dei pesci – scrive Vasco nel post – . La parte più importante di lei è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco e gli auguri a mamma Novella: “Buon Kom-pleanno. Ancora oggi è una fanciulla”

Articoli correlati

Buon compleanno Paolo Del Debbio! Gli auguri di Novella 2000 a un uomo che non le manda a direTra rigore accademico e passione per la piazza, il giornalista lucchese spegne 68 candeline confermandosi un pilastro insostituibile...

Buon anno, buon 2026. Le migliori frasi per fare gli auguri a CapodannoIl nuovo anno è arrivato: qual è il miglior augurio da fare al proprio partner, a un caro amico o a un collega di lavoro?Che sia inviato via...

Approfondimenti e contenuti su Vasco e gli auguri a mamma Novella Buon...

Vasco e gli auguri a mamma Novella: Buon Kom-pleanno. Ancora oggi è una fanciullaIl rocker di Zocca condivide con i fan una grande dedica alla madre, ricordando i tempi felici dell’infanzia e alcuni video, in cui la donna condivide alcune memorie emozionanti sul figlio ... ilrestodelcarlino.it

Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novella: videoBuon Kom-pleanno mamma Novella!, scrive il rocker sui social. Ho avuto l’infanzia serena e felice.. circondato da tanto amore. Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre. An ... ilrestodelcarlino.it