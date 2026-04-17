Mezza Maratona | weekend con strade chiuse e blocco traffico info e orari

Nel fine settimana, alcune strade di Genova resteranno chiuse al traffico per l’evento della mezza maratona, che si svolge in concomitanza con le manifestazioni ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Sono previste modifiche alla viabilità e blocchi temporanei per consentire la corsa e le attività correlate. Le autorità hanno comunicato gli orari e le aree interessate, invitando i cittadini a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Si avvicina l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, abbinata come sempre a ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Sabato 18 e domenica 19 aprile attenzione alle strade chiuse e al blocco del traffico per lo svolgimento delle corse. Ecco tutti le variazioni alla viabilità previste. A questo link.🔗 Leggi su Genovatoday.it The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today Notizie correlate Mezza Maratona: strade chiuse e blocco traffico, tutte le informazioniSi avvicina l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, abbinata come sempre a ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Roma-Ostia 2026, orari e percorso della mezza maratona il 1 marzo: strade chiuse e bus deviatiOggi a Roma si corre la mezza maratona Roma-Ostia, con partenza dal PalaEur e arrivo a Ostia lungo via Cristoforo Colombo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Peak Garda 42, torna la suggestiva maratona attorno al lago; Mezza Maratona: strade chiuse e blocco traffico, tutte le informazioni; Mezza Maratona dei Fiori. Un weekend di podismo; Genova non si ferma: il weekend della Mezza Maratona travolge la città. La mezza maratona di Genova celebra la 20esima edizione, sould out con tre corse nel cuore della cittàDal 17 al 19 aprile il grande evento podistico torna tra Porto Antico, Sopraelevata e centro storico: attesi migliaia di atleti e famiglie per una festa di sport, territorio e solidarietà ... lavocedigenova.it Nizza corre sul mare: torna la Mezza Maratona internazionale tra sport, spettacolo e grandi numeri (Foto)Domenica 19 aprile la 34ª edizione: tre distanze, eventi per tutti e una città pronta ad accogliere migliaia di runner da tutto il mondo ... montecarlonews.it Buona sera a tutti! Cerco un pettorale per la mezza maratona di Prato facebook Mezza Maratona Internazionale di Genova: su il sipario a Fondazione Carige x.com