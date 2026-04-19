Mezza Maratona 2026 anche Salis e Rixi al via | ecco chi ha vinto

A Genova si è svolta la ventunesima edizione della Mezza Maratona Internazionale, attirando numerosi partecipanti e spettatori. Tra gli atleti in gara si sono distinti alcuni nomi noti, mentre le autorità hanno preso parte alla manifestazione, tra cui il ministro delle Infrastrutture e il sindaco della città. La gara si è conclusa con la vittoria di due atleti, mentre altri hanno ottenuto piazzamenti significativi. La giornata si è aperta con un cielo sereno e temperature ideali per la corsa.

Non è stata solo una corsa, è stata un’onda d’urto di entusiasmo che ha travolto la città. Genova si è svegliata sotto un sole che sembrava ordinato apposta per l’occasione, trasformando la 20esima edizione della Mezza Maratona Internazionale in un manifesto a cielo aperto di quanto lo sport.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate 36mila atleti da 166 Paesi, ma il dominio è keniano: ecco chi ha vinto la Maratona di RomaLa 31ma edizione della maratona di Roma ha confermato il dominio keniano: tra i 20mila runner della gara agonistica si è imposto Asbel Rutto, già... MVP Serie A, anche Dimarco tra i candidati: ecco chi ha vinto il premio del mese di febbraio!di Redazione Inter News 24MVP Serie A, c’è anche Federico Dimarco tra i candidati del EA SPORTS FC Player of the Month di febbraio: ecco chi ha vinto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mezza Maratona: weekend con strade chiuse e blocco traffico, info e orari; Tutto pronto per la 24esima edizione della Maratona! Il via domani mattina alle 8:15 da Corso Sempione, traguardo in Piazza del Duomo.; Fortunato show a Brasilia: l’Italia conquista otto medaglie ai Mondiali di marcia a squadre 2026 • Atletica; Jesolo Moonlight Half Marathon 2026. Mezza di Genova, il Kenya sui gradini più alti. In corsa anche la sindaca SalisLa corsa da 21 chilometri ha chiuso per tutta la mattina il centro cittadino. Nel 2027 l'edizione notturna di 10 km ... rainews.it Mezza di Genova, trionfa il keniota Wahome. In gara anche la sindaca Silvia Salis che chiude in 1h50?Durante la corsa duello podistico-politico con il viceministro Edoardo Rixi, che la precede di oltre un minuto al traguardo ... genova24.it Robot e umani in gara alla mezza maratona di Pechino. "Forse entro tre o cinque anni diventeranno parte della nostra vita quotidiana" #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2026/04/19/robot-e-umani-in-gara-alla-mezza-maratona-di-pechino_65 facebook Robot e umani in gara alla mezza maratona di Pechino. "Forse entro tre o cinque anni diventeranno parte della nostra vita quotidiana" #ANSA ansa.it/sito/videogall… x.com