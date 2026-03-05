Federico Dimarco è tra i candidati al premio EA SPORTS FC Player of the Month di febbraio nella Serie A. La decisione finale è stata annunciata recentemente, rendendo noto il vincitore del riconoscimento. La premiazione riguarda le prestazioni più significative del mese, scegliendo tra vari giocatori in campo. La rosa dei candidati comprende diversi nomi noti, ma il nome del vincitore è stato comunicato ufficialmente.

Inter News 24 MVP Serie A, c’è anche Federico Dimarco tra i candidati del EA SPORTS FC Player of the Month di febbraio: ecco chi ha vinto il premio!. Donyell Malen è stato insignito del prestigioso premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di febbraio, grazie alle sue straordinarie prestazioni con la maglia della Roma. La cerimonia di consegna del trofeo avverrà prima della partita Roma-Lecce, in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. Malen ha conquistato il riconoscimento grazie alla combinazione dei voti dei tifosi online e dei dati statistici individuali, superando campioni del calibro di Domenico Berardi (Sassuolo), Marco Carnesecchi (Atalanta), Federico Dimarco (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Weston McKennie (Juventus). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - MVP Serie A, anche Dimarco tra i candidati: ecco chi ha vinto il premio del mese di febbraio!

Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglioSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

MVP Serie A del mese di febbraio: anche McKennie in lista, il centrocampista sfida cinque big del campionatoCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Tutti gli aggiornamenti su MVP Serie A anche Dimarco tra i....

Temi più discussi: Dimarco numeri da Mvp e record sbriciolati: Ma senza titoli conta poco...; Dimarco è davvero l'Mvp della Serie A; Pagellone 27ª: Dimarco MVP, Lukaku è tornato, il Como ci crede; Dimarco da MVP, Odgaard all'incrocio e tutti gli altri gol Serie A Enilive.

Malen non smette di stupire. È lui l'MVP di febbraio in Serie A: superati Dimarco e McKennieDonyell Malen non smette di stupire. Alla Roma e in Serie A. I numeri dell'olandese, senza dubbio il miglior acquisto tra i nuovi arrivati a gennaio. tuttomercatoweb.com

Serie A, è Malen l'MVP di febbraio: battuti Dimarco e McKennieDonyell Malen non smette di stupire. Alla Roma e in Serie A. I numeri dell'olandese, senza dubbio il miglior acquisto tra i nuovi arrivati a gennaio nel campionato italiano, fanno ... tuttonapoli.net

Serie C, nuovi deferimenti per Siracusa e Trapani Violazioni amministrative, la società... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Prentiss Hubb è il presented by Dole del mese di febbraio della Serie A Unipol L'americano è stato protagonista in uscita dalla panchina firmando, nelle due partite, 26 punti di media e cumulando un 30 di valutazione media #TuttoUnAlt x.com