La 31ª edizione della maratona di Roma ha visto partecipare circa 36.000 atleti provenienti da 166 paesi, con un'ampia presenza di runner. Tra i vincitori assoluti figurano due keniani: Asbel Rutto, già primo nel 2024, si è imposto nella gara maschile, mentre Pascaline Kibiwot Jelagat si è aggiudicata la vittoria tra le donne nell'Acea Run Rome The Marathon.

La 31ma edizione della maratona di Roma ha confermato il dominio keniano: tra i 20mila runner della gara agonistica si è imposto Asbel Rutto, già vincitore nel 2024, mentre la connazionale Pascaline Kibiwot Jelagat è stata la più veloce tra le donne nell'Acea Run Rome The Marathon. Per Rutto decisivo lo strappo del 24enne al 38mo chilometro di gara che gli ha permesso di chiudere in due ore, sei minuti e 31 secondi, quattro in meno dell'esperto connazionale Henry Tukor Kichana, l'ultimo ad arrendersi con 2:06:35. Completa il podio l'etiope Lencho Tesfaye Anbesa (2:07:43). Rutto ha sfiorato il suo record della gara di 2:06:24 mentre Luca Parisi, miglior italiano, è arrivato 16mo con 2:22:44. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 36mila atleti da 166 Paesi, ma il dominio è keniano: ecco chi ha vinto la Maratona di Roma

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