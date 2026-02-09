Meteo instabile per tutta la settimana | pioggia e neve protagoniste fino a San Valentino

La settimana dal 9 al 15 febbraio sarà segnata da un perdurante maltempo. Pioggia e neve si alternano praticamente ogni giorno, creando disagi in molte zone del Paese. Le previsioni confermano che il tempo rimarrà instabile, con condizioni difficili sia in pianura che in montagna.

Una settimana all'insegna del maltempo. Lo scenario meteorologico resta fortemente instabile e la settimana dal 9 al 15 febbraio sarà caratterizzata da piogge diffuse e neve in montagna. Ci attendono giorni di spiccato dinamismo atmosferico, con precipitazioni frequenti prima di un possibile cambio di rotta proprio nel weekend di San Valentino. Le previsioni degli esperti. Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, la nuova settimana si aprirà sotto il segno di una marcata instabilità, destinata a coinvolgere tutte le regioni. Sono attese piogge e rovesci anche intensi, con un quadro meteo più simile all'autunno che all'inverno, fatto di cieli coperti e precipitazioni distribuite sull'intero territorio nazionale.

La settimana si apre con un clima variabile.

Previsioni meteo, settimana instabile con piogge e forte freddo a San ValentinoSettimana instabile con piogge e previsioni di forte freddo a San Valentino. Precipitazioni bagneranno con tempistiche diverse tutto il territorio nazionale. I fiocchi cadranno generosi sopra i ... tg24.sky.it

Meteo, la settimana di San Valentino si apre con tempo instabile: le previsioni da lunedì 9 febbraioProseguirà anche nel corso della prossima settimana la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di numerose fasi di maltempo. Domani la perturba ... meteo.it

