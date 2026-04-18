Domenica in Emilia-Romagna caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con temporali forti previsti in alcune zone, ma non lungo le aree costiere. La perturbazione interesserà principalmente l’interno e le zone a sud della regione, lasciando il litorale meno coinvolto. La situazione meteorologica continuerà a essere variabile anche nei prossimi giorni, con previsioni che si estendono fino al 25 aprile.

Bologna, 18 aprile 2026 – Blitz del maltempo in Emilia-Romagna, con temporali anche forti in arrivo domani, domenica 19 aprile, che non riguarderanno però tutta la regione. Arpae, di concerto con la Protezione Civile, ha emesso un’allerta meteo ‘gialla’ (criticità ordinaria) per le precipitazioni che cadranno nello specifico sui rilievi del settore centro-orientale: le province interessante sono quelle di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e parte di quella di Ferrara. Da dove arriva la perturbazione? 3B Meteo parla aria fredda che correrà ai piedi di un grosso anticiclone in formazione nel Nord Europa e che arriverà anche in Italia, a partire da domenica 19 aprile, ma che porterà instabilità e calo termico soprattutto da lunedì 20 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica instabile, temporali forti in Emilia Romagna (non al mare). La tendenza fino al 25 aprile

Forte ondata di maltempo in Emilia Romagna: i dettagli della Vigilia e la giornata di Natale

Notizie correlate

Temporali forti in arrivo (con la sabbia del Sahara): allerta meteo, le zone a rischio in Emilia-RomagnaBologna, 12 aprile 2026 – Temporali forti in arrivo nella giornata di domani, lunedì 13 aprile, dopo la fase stabile e molto calda degli ultimi...

Assalto al mare per Pasqua e 25 aprile: arrivano oltre 100 treni straordinari per la RomagnaIn vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: In Emilia-Romagna è allerta gialla per i temporali con tanto di sabbia sahariana; Allerta meteo gialla per maltempo in Emilia-Romagna: in arrivo temporali intensi; Vortice mediterraneo da lunedì con piogge, temporali e venti forti; Allerta Meteo Emilia-Romagna: torna il maltempo, domani temporali e vento forte.

Domenica instabile, temporali forti in Emilia Romagna (ma non al mare). La tendenza fino al 25 aprileAria più fredda in arrivo dal Nord Europa, il blitz del maltempo colpirà aree specifiche della regione: le province colpite e le previsioni meteo per fascia oraria ... msn.com

Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla domenica 19 aprilePioggia e temporali, disposta l’allerta gialla in Romagna per domani, domenica 19 aprile. Per la giornata di domenica 19 aprile - si legge ... corriereromagna.it

#allertaGIALLA per rischio temporali, domenica #19aprile, su settori di Emilia-Romagna e Lombardia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com

Il faro spirituale che svetta nel nulla: in Emilia Romagna c'è l'abbazia millenaria che ti lascerà senza fiato Un luogo iconico per la storia e la cultura del territorio: la notazione musicale moderna nacque precisamente qui https://bit.ly/4voH0OG - facebook.com facebook