Meteo Napoli e Campania | oggi sole e caldo fino a 23°C da lunedì arriva il fronte instabile

Oggi il tempo è soleggiato e caldo in tutta la regione, con temperature massime che raggiungono i 23°C. La giornata si presenta tipicamente primaverile, soprattutto nel Sud, mentre nel pomeriggio si registrano cambiamenti al Nord con un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La situazione si mantiene stabile fino a domenica, ma da lunedì si prevede l’arrivo di un fronte instabile che porterà pioggia e variabilità.

Domenica primaverile con bel tempo prevalente al Sud, ma già dal pomeriggio peggiora al Nord. Lunedì poco nuvoloso anche secondo il meteo Napoli. Verso il 25 aprile torna l'anticiclone su tutta Italia Meteo Napoli Una domenica di sole e caldo per Napoli e la Campania, prima del cambiamento in arrivo dalla prossima settimana. Oggi domenica 19 aprile il Sud gode di sole prevalente, con temperature ben oltre le medie stagionali: a Napoli si raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio, con una minima di 13°C nelle prime ore del mattino. La giornata napoletana si aprirà con bel tempo al mattino e al pomeriggio, con qualche nuvolosità innocua alla sera.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli e Campania: oggi sole e caldo fino a 23°C, da lunedì arriva il fronte instabile Meteo. Tendenza fino all'Epifania: il freddo punta l'Italia Notizie correlate Meteo Campania, sole e caldo anomalo: alta pressione fino a marzoSecondo le ultime previsioni meteo Campania, stabilità diffusa da oggi, venerdì 27 febbraio, e per tutto il weekend. Meteo Napoli, oggi ancora sole e caldo: le previsioni per il weekendSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, con temperatura minima di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 10 aprile; Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo; Allerta meteo in Campania, la Protezione Civile: forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotte; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 16 aprile. Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana: in arrivo qualche pioggia ed aria più freddaIl territorio campano sta vivendo, sul fronte meteorologico, una nuova fase di stabilità, associata a temperature più alte del normale. Nel mese di aprile, tuttavia, come ... ilmattino.it Meteo, domenica 19 aprile con temporali al Nord e sole al Centro-sudCaldo e sole al Centro-sud con temperature da inizio giugno. Primi effetti di una perturbazione al Nord. Le previsioni meteo del 19-20 aprile ... meteo.it Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani - facebook.com facebook