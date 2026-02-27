Meteo Campania sole e caldo anomalo | alta pressione fino a marzo

Le previsioni meteo in Campania indicano stabilità e temperature elevate per i prossimi giorni. Il sole splenderà intensamente, portando caldo anomalo che durerà fino a marzo. La situazione si mantiene invariata da oggi, venerdì 27 febbraio, e si estende anche nel fine settimana. Le condizioni atmosferiche favoriscono giornate soleggiate e temperature superiori alla media stagionale.

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, stabilità diffusa da oggi, venerdì 27 febbraio, e per tutto il weekend. Clima mite e cieli sereni, con valori ben oltre le medie del periodo. Meteo Campania Da oggi, venerdì 27 febbraio, l’Italia entra in una fase di stabilità prolungata dopo settimane segnate da piogge e disagi. Un campo di alta pressione di matrice subtropicale domina lo scenario meteorologico, garantendo condizioni quasi primaverili su gran parte del Paese, Sud compreso. Nella giornata di oggi al Nord si alterneranno nebbie e sole, soprattutto in Pianura Padana. Al Centro possibili banchi di nebbia al mattino e nubi irregolari nel corso della giornata. 🔗 Leggi su 2anews.it

