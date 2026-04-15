Da oggi, 15 aprile 2026, fino a domenica 19, le condizioni meteorologiche in Italia mostreranno un andamento variabile. La regione sarà interessata da periodi di stabilità alternati a improvvisi passaggi di perturbazioni che porteranno cambiamenti nel tempo. La situazione generale si manterrà quindi piuttosto dinamica, con variazioni frequenti e condizioni meteo che si alterneranno rapidamente nel corso dei prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale. L’Italia si prepara a vivere una fase meteorologica piuttosto dinamica, caratterizzata da un’alternanza tra momenti di stabilità e improvvisi passaggi perturbati. La presenza di correnti atlantiche continuerà a influenzare soprattutto le regioni settentrionali e parte del Centro, mentre il Sud godrà a tratti di condizioni più miti e soleggiate. Mercoledì 15 aprile. La giornata di oggi si apre con tempo variabile su gran parte del Paese. Al Nord si registrano nubi diffuse con possibilità di piogge sparse, più frequenti su Alpi e Nord-Ovest. Al Centro il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, con qualche rovescio nelle aree interne.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: le previsioni da oggi, 15 aprile 2026, fino a domenica 19

Notizie correlate

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per domenica 15 febbraio 2026

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 15 marzo 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 15 marzo 2026.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Meteo Italia, svolta da oggi: in arrivo temporali, sabbia sahariana e forte Scirocco; Il tempo peggiora: cieli grigi, molto vento e un po’ di pioggia fra lunedì e martedì. Da giovedì torna il sole; Meteo metà aprile 2026: pioggia e temporali sull'Italia, ecco dove.

Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabileIl maltempo insiste oggi al Centro-Sud e nelle Isole con piogge di forte intensità mentre la ventilazione si attenua. Al Nord inizia a migliorare ... meteo.it

Meteo, 15-16 aprile con ancora maltempo al Centro-sud: le previsioniAl mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con probabili piogge sparse, meno probabili su est dell'Emilia e Romagna, piu' intense sul Veneto e in Friuli. Temperature minime in lieve calo. Nel pomerigg ... meteo.it

Previsioni #Meteo di oggi #15aprile ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #15aprile2026 x.com

Meteo Italia: caldo in arrivo a partire dal...Altro... - facebook.com facebook