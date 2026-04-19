Meta Catania ko a Pomezia | stanchezza e un super Molitierno fermano i rossazzurri

La Covei Meta Catania Bricocity ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro Pomezia, in una partita segnata da stanchezza e dalla prestazione di un giocatore avversario che ha riscontrato un ruolo determinante. La squadra rossazzurra ha affrontato il match con molte energie spese nelle gare precedenti, evidenziando le difficoltà di un calendario molto fitto. La sfida si è conclusa con il risultato che ha favorito i padroni di casa.

La Covei Meta Catania Bricocity incassa una sconfitta pesante sul campo di Pomezia, ma il risultato racconta anche una storia prevedibile: quella di una squadra provata da impegni ravvicinati e da un calendario senza respiro. Dopo la Coppa Divisione e le gare ogni tre giorni, il calo fisico e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Verso Catania-Potenza: convocati 23 rossazzurri Leggi anche: Verso Team Altamura-Catania: ventidue rossazzurri convocati Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meta Catania ko a Pomezia: stanchezza e un super Molitierno fermano i rossazzurri; Meta Catania ko a Pomezia: L84 aggancia, vetta a rischio a 4 giornate; Scheda squadra Covei Meta Catania Bricocity; Meta Catania, le fatiche del tour de force si fanno sentire a Pomezia: la Fortitudo passa 5-1. Meta Catania completa il poker dei titoli: la Coppa Divisione in redazione a La Sicilia tra scaramanzia e festaLe parole di Musumeci, Juanra e Bocao verso la rincorsa allo scudetto e l'orgoglio di un club che non smette di stupire ... lasicilia.it Meta Catania, dominio totale: conquistata anche la Coppa DivisioneI rossazzurri travolgono l’Active Network con un netto 4-1 e completano positivamente anche questa missione. A segno Podda, Dian Luka, Musumeci e Pulvirenti. cataniatoday.it UNDER 19 Playoff scudetto - Domenica ore 19.00 Marsala futsal - Meta Catania facebook