Verso Team Altamura-Catania | ventidue rossazzurri convocati

In vista della partita tra Team Altamura e Catania, prevista per domenica alle 14.30 allo stadio Tonino D’Angelo, mister Toscano ha convocato ventidue giocatori della sua rosa. La gara si inserisce nella trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026. La squadra rossazzurra si prepara ad affrontare l’impegno con la rosa completa.

In vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio Tonino D’Angelo e valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventidue calciatori. Di seguito, gli atleti a disposizione:1. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Verso Catania-Cavese: ventitré rossazzurri convocati

Verso Catania-Trapani, i convocati di Toscano: nuove defezioni tra i rossazzurriPrima del fischio d'inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Orazio Russo.

Una raccolta di contenuti su Verso Team Altamura

Temi più discussi: Verso Team Altamura-Catania: le probabili formazioni. Torna Quaini dalla squalifica, probabile coppia con Di Tacchio?; Team Altamura-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Altamura-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Catania ad Altamura: un solo precedente contro l’attuale Team ….

VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: previsioni meteo al D’AngeloCatania che scenderà in campo domenica per la disputa del match contro il Team Altamura, in programma allo stadio Tonino D’Angelo con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la trentaduesima gior ... tuttocalciocatania.com

VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: cercando l’inversione di rotta. Le ipotesi di formazioneQuella trascorsa è stata la settimana di Mimmo Toscano. Lo 0-0 di lunedì scorso con la Casertana contraddistinto da una prestazione scialba e incolore ha procurato non pochi mugugni nell’ambiente. La ... tuttocalciocatania.com

Verso Team Altamura-Catania: ventidue rossazzurri convocati In vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Tonino D’Angelo” e valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C - facebook.com facebook

VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: torna in mediana la coppia consolidata Quaini-Di Tacchio x.com