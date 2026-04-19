Mestre shock all’istituto Spallanzani | docente punisce alunna tagliandole i capelli

A Mestre, in una scuola media, una studentessa ha chiesto assistenza per un compito e, in risposta, un insegnante le ha tagliato due ciocche di capelli. L'episodio si è verificato durante una lezione, suscitando grande sorpresa tra gli altri studenti e il personale scolastico. La vicenda è attualmente al centro di indagini da parte delle autorità competenti.

Una notizia sconcertante arriva daMestre(Venezia) dove unasupplenteavrebbe punito una studentessa tagliandole una ciocca di capelli durante una lezione. L’episodio si sarebbe verificato allascuola media Bellini, succursale dell’istituto comprensivoSpallanzani. La docente, arrivata per una supplenza breve, una di quelle assegnazioni improvvise che durano poche settimane, si sarebbe resa protagonista di un gesto tanto inaspettato quanto grave. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato da unasemplice domandaposta da un’alunna diterza media: chiarimenti sulla lunghezza di un riassunto da svolgere. Una richiesta ordinaria, che però avrebbe provocato una reazione del tutto fuori luogo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mestre, shock all’istituto Spallanzani: docente punisce alunna tagliandole i capelli Notizie correlate Relazione tra un’alunna 16enne e il docente di un istituto del Fiorentino: insegnante sospesoScoperta una relazione tra un’alunna sedicenne e un insegnante del suo istituto: la storia, riportata da La Nazione, spiega che la storia è emersa... Leggi anche: Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: “Volevo farmi comprendere meglio” Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mestre, professoressa taglia una ciocca di capelli a due studentesse in classe; SHOCK A VENEZIA | Docente taglia i capelli a due alunne in classe per spiegare un riassunto; Shock in classe: prof taglia i capelli a due alunne delle medie - POP; Mestre docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie | Volevo farmi comprendere meglio. #MESTRE Forte Marghera oggi è pieno di persone, famiglie e produttori! A Forte in Fiore 2026 vi aspettano espositori florovivaistici da tutta Italia, piante rare e stagionali, fiori, prodotti per il giardinaggio, ma anche artigianato, laboratori per bambini, incontri - facebook.com facebook Tiro con l'arco, a Mestre si è svolto il trofeo Pinocchio per i bambini dagli 8 ai 13 anni. In palio la qualificazione alle regionali con l’obiettivo di centrare le finali nazionali di giugno a Terni. x.com