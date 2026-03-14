Durante una gita scolastica negli ultimi giorni, la madre di un’alunna sedicenne ha scoperto una relazione tra la figlia e un insegnante dell’istituto del Fiorentino. La notizia è stata riportata da un quotidiano locale, che ha anche precisato che l’insegnante è stato sospeso dall’attività didattica. La scoperta ha portato alla sospensione dell’insegnante coinvolto.

Scoperta una relazione tra un’ alunna sedicenne e un insegnante del suo istituto: la storia, riportata da La Nazione, spiega che la storia è emersa negli scorsi giorni durante una gita scolastica, scoperta dalla madre dell’alunna. La vicenda è interna a uno dei più grandi istituti superiori dell’area fiorentina e l’uomo coinvolto è un docente di lettere. Il quotidiano spiega che la relazione è stata scoperta dalla madre della studentessa grazie ad alcuni messaggi trovati sul telefono della figlia: sms e video che proverebbero un rapporto tra l’alunna e l’insegnante. La madre ha poi segnalato la vicenda alla scuola che ha avviato una prima verifica interna, secondo quanto si apprende. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Relazione tra un’alunna 16enne e il docente di un istituto del Fiorentino: insegnante sospeso

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