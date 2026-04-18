A Mestre, due studentesse di scuola media hanno chiesto alla docente quanto dovessero riassumere, mentre in aula si svolgeva una lezione. La docente, secondo quanto riferito, avrebbe tagliato una ciocca di capelli a entrambe le alunne, spiegando che voleva farsi comprendere meglio. La vicenda si è verificata in un contesto scolastico e sta attirando l’attenzione di alcuni genitori e autorità scolastiche.

“Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?”. Questa la semplice domanda che due studentesse di una scuola media di Mestre hanno rivolto alla docente in classe. La risposta dell’insegnante è stata quella di tagliare loro una ciocca di capelli con la forbice. È avvenuto all’ Istituto Bellini, come raccontato dal quotidiano locale Il Gazzettino. La scuola ha avviato un’ indagine interna su quanto accaduto, anche se il fatto è avvenuto in classe davanti a tutti gli studenti. La professoressa era arrivata solo una ventina di giorni fa come supplente fino alla fine dell’anno e lei stessa non ha negato la dinamica. Ha “solo esagerato” – ha detto – ma “ per farsi comprendere meglio “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: “Volevo farmi comprendere meglio”

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