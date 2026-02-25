Al centro della campagna la piattafoma che riunisce tutte le informazioni su musei e parchi archeologici italiani | uno strumento pensato per offrire ai visitatori un punto di riferimento certo e per facilitare l' esperienza di visita

R oma, 24 feb. (askanews) – Il ministero della Cultura presenta “Felicità”, la nuova campagna di comunicazione dedicata al Sistema museale nazionale e all ‘ app Musei Italiani, la piattaforma digitale sviluppata dalla Direzione generale Musei nell’ambito del PNRR Accessibilità. La campagna è stata diffusa sui canali istituzionali del ministero e dei musei italiani, dando vita a una grande “condivisione digitale” pensata per raggiungere pubblici diversi in Italia e all’estero. Il progetto si articola attorno al video promosso dalla Direzione generale Musei, scritto e diretto dal regista Luca Finotti, in collaborazione con l’art director Paola Manfrin, sulle note di “Felicità, tà, tà”, di Raffaella Carrà, che racconta il patrimonio culturale italiano attraverso un grande affresco corale girato in quasi quaranta luoghi della cultura. Leggi anche › I Musei sono delle oasi di benessere: uno studio rivela effetti anti-stress La app dei Musei Italiani, il video promozionale di “Felicità”, sulle notte della Carrà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Domenica al Museo: ingressi gratuiti nei musei, catelli e parchi archeologici di Bari e provinciaDomenica 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre ingressi gratuiti nei musei, catelli e parchi archeologici di Bari e provincia.

Domenica al Museo: il 4 gennaio musei e parchi archeologici statali gratis per tuttiIl 4 gennaio torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e siti storici di tutto il territorio nazionale.

