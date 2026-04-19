Messi il gol è un capolavoro! Quattro uomini attorno ma Leo segna così

Leo Messi ha segnato un gol spettacolare durante la partita tra l’Inter Miami e i Colorado Rapids, con quattro avversari attorno a lui. La squadra ha vinto 3-2 in trasferta, permettendole di raggiungere il settimo posto nella Eastern Conference. Il gol di Messi ha attirato l’attenzione dei presenti con la sua abilità e precisione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite.

Leo Messi continua a trascinare l’Inter Miami: vittoria per 3-2 in casa dei Colorado Rapids e settimo posto in Eastern Conference agganciato. Per l'ex Barcellona due gol: quello che apre la gara, al 18' su calcio di rigore, e quello che vale tre punti, al 79', frutto di una magia vista e rivista ai tempi del Barcellona. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Messi, il gol è un capolavoro! Quattro uomini attorno ma Leo segna così Ecco Perche messi è il goat un vero artista #football #messi Notizie correlate Messi segna il 900º gol della sua leggenda, ma Inter Miami saluta la Champions League contro NashvilleStankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La... Diocesano, capolavoro per Pasqua. Quattro artisti attorno a Memling. Per ragionare sul tema della CroceÈ una di quelle opere da guardare con lentezza, suggerisce Valeria Cafà, direttrice dei musei civici di Vicenza, istituzione che ha prestato il... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Solo Mbappé e Messi meglio di Malinovskyi: l’incredibile statistica. Messi, gol numero 900 in carriera ma addio Champions nordamericana: Nashville elimina l'Inter MiamiRete storica per il fuoriclasse argentino ex Barcellona. La squadra di Mascherano, però, esce dalla competizione ... tuttosport.com Messi segna due gol e provoca la panchina avversaria con un solo gesto: Vuoi un autografo?Il gol della rimonta è arrivato al 90? su calcio di punizione e Messi è andato verso la panchina dell’Orlando per parlare con l’allenatore e prenderlo in giro con un gesto eloquente. Breaking news e ... fanpage.it