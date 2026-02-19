Il dipinto di Hans Memling, prestato dai musei civici di Vicenza, è diventato il protagonista di una mostra pasquale. La causa è la sua rappresentazione della Crocifissione, un capolavoro che invita a riflettere sul tema della croce. Quattro artisti diversi hanno contribuito a interpretare l’opera, stimolando il pubblico a osservare con attenzione i dettagli. Valeria Cafà, direttrice dei musei, suggerisce di guardare l’opera con calma, perché ogni elemento svela un messaggio nascosto. La mostra rimarrà aperta fino a fine aprile.

È una di quelle opere da guardare con lentezza, suggerisce Valeria Cafà, direttrice dei musei civici di Vicenza, istituzione che ha prestato il dipinto di Hans Memling, La Crocifissione. Un capolavoro al centro della mostra (in collaborazione con Casa Testori) ospitata dal Museo Diocesano, in occasione della Pasqua, sino al 17 maggio, e che vede quattro artisti contemporanei accettare la sfida di rapportarsi con un gigante della pittura fiamminga. L’opera di Memling, donata ai Musei Civici di Vicenza nel 1865 dai conti vicentini Matteo e Ludovico Folco, raffigura al centro Cristo Crocifisso, circondato sulla sinistra da San Giovanni Evangelista, che sorregge la Vergine addolorata, e dalla Maddalena, inginocchiata ai piedi della croce; dall’altro lato appaiono San Giovanni Battista, che regge un agnello, e San Bernardo di Chiaravalle, protettori del committente, l’abate cistercense Jan Crabbe (1426-1488), nel dipinto inginocchiato in primo piano, che tra il 1467 e il 1470 avrebbe richiesto l’opera per l’Abbazia delle Dune presso Bruges, di cui era titolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diocesano, capolavoro per Pasqua. Quattro artisti attorno a Memling. Per ragionare sul tema della Croce

