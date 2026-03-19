Messi segna il 900º gol della sua leggenda ma Inter Miami saluta la Champions League contro Nashville

Lionel Messi ha segnato il suo 900º gol nella carriera, in una serata che rimarrà impressa nella storia del calcio. Nonostante il gol, Inter Miami è stata eliminata dalla Concacaf Champions League dopo la sconfitta contro Nashville. La partita si è conclusa con un risultato che ha messo fine al percorso della squadra nella competizione.

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