Mercato natura e attività per bambini | Forte in Fiore conquista il pubblico | VIDEO

A Mestre, al Forte Marghera, si sta svolgendo una mostra mercato dedicata al florovivaismo che sta attirando un numero crescente di visitatori. L’evento, chiamato Forte in Fiore, si concentra su piante, natura e attività rivolte ai più giovani. La manifestazione si svolge in un ambiente all’aperto e include esposizioni di piante e iniziative pensate per coinvolgere le famiglie. Il pubblico dimostra interesse e partecipazione, contribuendo al successo dell’evento.

Cresce il successo di Forte in Fiore, la mostra mercato di florovivaismo ospitata al Forte Marghera di Mestre. Domenica 19 aprile si è svolta la terza edizione, con una proposta resa più ricca e coinvolgente rispetto agli scorsi anni. L'evento è già considerato un punto di riferimento nel.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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