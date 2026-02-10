Carnival market a Palermo | mostra mercato e attività dedicate ai bambini in via Magliocco

Da oggi e fino al 23 febbraio, via Magliocco si trasforma in un villaggio dedicato al Carnevale. La strada si riempie di bancarelle con creazioni fatte a mano e attività per bambini, creando un clima festoso nel centro di Palermo. Il mercato apre ogni giorno dalle 10 alle 20, invitando famiglie e curiosi a passeggiare tra le proposte e a vivere l’atmosfera colorata della festa.

Un vero e proprio villaggio urbano, un luogo da attraversare e vivere, dove passeggiare tra le bancarelle, scoprire creazioni originali e condividere l'atmosfera festosa del Carnevale nel cuore di Palermo: dal 12 al 23 febbraio, tutti i giorni dalle 10 alle 20, la centrale via Magliocco si.

Il 4 gennaio alle 17, la Cittadella dell’Artigianato di Palermo in via Magliocco ospita lo spettacolo “Suoni d’altri tempi: lo zampognaro”.

