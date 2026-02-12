Prime Video continua a puntare forte sugli International Originals, conquistando sempre più spettatori in tutto il mondo. Le serie e i film non in inglese stanno registrando ascolti record e la piattaforma annuncia nuovi titoli per il 2026. La richiesta di contenuti internazionali cresce, e Prime Video risponde con produzioni che attirano un pubblico sempre più vasto.

Prime Video celebra il successo degli International Originals non in lingua inglese con ascolti record globali e nuovi titoli in arrivo nel 2026 I film e le serie non in lingua inglese su Prime Video stanno appassionando più che mai il pubblico globale. Oggi si è tenuto a Londra il primo Prime Video Presents: International Originals, uno showcase che ha presentato una selezione dei più importanti film e serie International Original di Prime. su Digital-News.it Prime Video celebra il successo degli International Originals non in lingua inglese con ascolti record globali e nuovi titoli in arrivo nel 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Prime Video spinge gli International Originals e conquista il pubblico globale

Approfondimenti su Prime Video

Il futuro di Prime Video si fa più ricco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Prime Video

Argomenti discussi: I film più belli da vedere su Amazon Prime Video questo mese; Young Sherlock: Prime Video svela un nuovo trailer della sua attesissima serie; Dai videogiochi alla serie TV di Prime Video: il lungo cammino di Fallout; Il docufilm Kristian Ghedina: Storie di Sci arriva su Prime Video, in concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali.

I riassunti automatici tramite AI spariscono da Prime Video dopo gli errori sulla serie di FalloutAmazon ha deciso di rimuovere temporaneamente i suoi riassunti video generati dall'intelligenza artificiale su Prime Video, dopo che alcuni spettatori hanno individuato errori evidenti nei contenuti ... hwupgrade.it

TURNER & CONSTABLE | RIVALS & ORIGINALS London, Tate Britain Until 12 April 2026 Two of Britain’s greatest painters, J.M.W. Turner and John Constable were also the greatest of rivals. Born within a year of each other – Turner in 1775, Constable in 177 - facebook.com facebook