Mercato Juve | in arrivo 600 mila euro grazie a Nicolussi Caviglia Il motivo

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore della Juventus sta portando nelle casse del club una somma di circa 600 mila euro. La cifra deriva da una clausola o da un accordo legato alla sua cessione o a una sua futura rivendita. La notizia è stata riportata da fonti sportive e riguarda il mercato della squadra bianconera. La cifra rappresenta un guadagno per il club, anche grazie alle operazioni di mercato concluse in passato.

per cui Madama incasserà grazie all’ex bianconero. Arrivano buone notizie per le casse della  Juventus  dal fronte mercato interno. Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia è ormai delineato: il centrocampista classe 2000 passerà a titolo definitivo al  Parma. Come riportato da  TMW, il club ducale è pronto a onorare l’accordo siglato con il  Venezia, che prevedeva l’obbligo di riscatto condizionato del cartellino fissato a  6 milioni di euro. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La clausola era legata alla  salvezza degli emiliani, un obiettivo che la squadra di Pecchia ha ormai virtualmente ipotecato, rendendo l’acquisto definitivo una pura formalità burocratica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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