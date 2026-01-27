Mercato Nicolussi Caviglia e Carboni a Parma

Hans Nicolussi Caviglia è atterrato a Parma e si è subito diretto verso il centro sportivo. Dopo anni, il centrocampista torna in città, questa volta con l’obiettivo di rilanciarsi e dare una mano alla squadra. La sua esperienza al Tardini, interrotta da un grave infortunio, resta impressa, ma ora l’atleta è pronto a ricominciare.

Dopo l’accelerata delle ultime ore, Hans Nicolussi Caviglia è finalmente arrivato a Parma. Il centrocampista, già protagonista di una breve e sfortunata esperienza al Tardini nella stagione 202021, interrotta da un grave infortunio al ginocchio, fa ritorno in città quasi sei anni dopo. Nicolussi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Nicolussi Caviglia Parma Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Parma rafforza il suo organico con l’arrivo di Carboni e Nicolussi Caviglia, due nuovi acquisti che puntano a migliorare le prestazioni della squadra. Parma, sprint per Nicolussi Caviglia, pupillo di Krause Il Parma intensifica le trattative per Nicolussi Caviglia, puntando a rafforzare la rosa in vista della salvezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nicolussi Caviglia Parma Argomenti discussi: Il mercato del Parma, in entrata, entra nel vivo: interessano Washington, Nicolussi Caviglia e Ranieri; Mercato: contatti con la Fiorentina per l’ex Nicolussi Caviglia; Il Parma ci prova per Nicolussi Caviglia: la situazione; VN – Nicolussi Caviglia, non solo Cagliari: spuntano altre due pretendenti. Mercato, Nicolussi Caviglia e Carboni a ParmaDopo l’arrivo in città del centrocampista ex Juventus e dell’esterno argentino, il club gialloblù completa i primi due colpi della sessione invernale. Ora è caccia al vice Pellegrino ... parmatoday.it LIVE Mercato: Insigne apre al Pescara! Nicolussi Caviglia-Parma verso il sì. Sassuolo, Nzola vicinoSu M’Bala Nzola, 29 anni, c’è un’accelerata importante: il club neroverde è prossimo a definire con la Fiorentina il prestito dell’angolano, dopo i sei mesi trascorsi a Pisa. La fumata bianca pare ... gazzetta.it Il @1913parmacalcio accoglie anche Nicolussi Caviglia! Il centrocampista è arrivato in città, qualche minuto dopo Franco Carboni. @GuglielmoTrupo x.com Hans Nicolussi Caviglia passa dal #Venezia al #Parma. La #Juventus avrà il 10% sulla cessione. #NicoSchira - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.