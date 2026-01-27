Parma rafforza il suo organico con l’arrivo di Carboni e Nicolussi Caviglia, due nuovi acquisti che puntano a migliorare le prestazioni della squadra. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club emiliano nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e affrontare con maggiore competitività il proseguo della stagione.

Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli

Approfondimenti su Parma Doppio Colpo

Il Parma intensifica le trattative per Nicolussi Caviglia, puntando a rafforzare la rosa in vista della salvezza.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Parma deve fare i conti con l’infortunio di Enrico Delprato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Parma Doppio Colpo

Argomenti discussi: ? Parma, i ducali studiano il doppio colpo: contatti per Deman e Nicolussi Caviglia; Dolomiti Bellunesi, doppio colpo giovane: arrivano Trabucchi e Vacca; De Ketelaere ispira, l’Atalanta cancella il Parma. Raspadori in gol alla prima da titolare; Serie A: poker dell’Atalanta al Parma, 4-0.

Calciomercato Parma, doppio colpo dalla Fiorentina: piace anche KouaméCalciomercato Parma - Salutato ufficialmente Milan Djuric (passato a vestire la maglia della Cremonese), il Parma è alla ricerca ... fantamaster.it

Sky Sport | Parma, colpo Nicolussi Caviglia e non solo!Calciomercato Parma - Doppio colpo in entrata per il Parma: accordo raggiunto per Nicolussi Caviglia e non solo ... fantamaster.it

#NicolussiCaviglia al #Parma: via libera x.com

Con Nicolussi Caviglia in partenza per #Parma, la #Fiorentina potrebbe riprovarci per Mangala del Lione. - facebook.com facebook