Hector Fort ha espresso soddisfazione per l'interesse dell'Inter, ma ha chiarito che il suo obiettivo principale rimane il ritorno stabile al Barcellona. La trattativa tra le parti è ancora in corso, mentre l'Inter valuta le possibilità di portarlo in squadra. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle tempistiche o sui termini dell'eventuale accordo. La situazione resta da seguire con attenzione nei prossimi giorni.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Hector Fort è lusingato dall’interesse dei nerazzurri ma il suo unico obiettivo è tornare stabilmente al Barcellona. L’ Inter continua a monitorare il mercato internazionale per rinforzare la rosa. Tra i profili emersi con forza nelle ultime ore spicca quello di Héctor Fort, giovane talento del Barcellona attualmente in prestito all’Elche, accostato ai nerazzurri nell’ambito di una possibile operazione legata ad Alessandro Bastoni. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Héctor Fort e il richiamo dell’Inter. Ma c’è un ostacolo. Nonostante l’interesse del club meneghino, il quotidiano catalano Sport frena gli entusiasmi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Fort lusingato dai nerazzurri ma c’è un grosso ostacolo. Lo scenario e cosa filtra

Mercato Inter Accordo Trovato!Clamoroso! Moretto Shock

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