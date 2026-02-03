I giocatori dell’Inter sono in attesa di sapere se potranno andare a Torino per la partita contro la Juventus. Domani il Giudice Sportivo deciderà se ci sono i presupposti per un divieto di trasferta, dopo i fatti di Cremona. La squadra nerazzurra spera di non essere penalizzata, ma al momento tutto resta ancora in bilico.

Inter News 24 Juve Inter, i nerazzurri conosceranno domani la decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti di Cremona: rischio divieto trasferta?. Il clima attorno all’Inter si fa sempre più teso in vista del verdetto del Giudice Sportivo, atteso per mercoledì. Nonostante il primato in classifica a 55 punti, la società nerazzurra è consapevole che le intemperanze di Cremona potrebbero presentare un conto salatissimo proprio prima del match più importante dell’anno. Juve Inter tra multe e squalifiche: lo spettro delle porte chiuse per il Derby d’Italia e il blocco trasferte del Viminale. Mentre la squadra di Cristian Chivu cerca di isolarsi dalle polemiche per concentrarsi sul campo, le istituzioni sportive e politiche stanno valutando sanzioni esemplari per il caso del petardo esploso vicino a Emil Audero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Juve Inter, nerazzurri in ansia: rischio divieto trasferta? Domani la decisione. Cosa filtra

Approfondimenti su Juve Inter

L’infortunio di Neres preoccupa il Napoli in vista della partita contro l’Inter.

L'Atalanta sta valutando il futuro del giovane talento classe 2005, con possibili sviluppi legati alle strategie di Inter e Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juve Inter

Argomenti discussi: Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato; L’occasione dell’Inter: ecco come i nerazzurri possono sfruttare il calendario per la fuga; La Juve sbanca Parma, l’Inter vince tra le polemiche.

Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completoLa Lega calcio ha reso noti gli orari ufficiali delle prossime gare di Serie A: il giorno della gara tra bianconeri e nerazzurri ... tuttosport.com

Bodø Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund. Chi sono le avversarie di Inter, Juve e Atalanta in ChampionsI nerazzurri giocheranno contro la squadra norvegese, per i bianconeri il club turco, per i bergamaschi invece un viaggio in Germania. Qualche spunto di conversazione sulle rivali delle italiane che p ... ilfoglio.it

Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio x.com

Juve, Inter, Roma o Milan: chi si è rinforzato di più nel mercato invernale - facebook.com facebook