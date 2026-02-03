Inter Juve nerazzurri in ansia | rischio divieto trasferta? Domani la decisione Cosa filtra

I nerazzurri si preparano a conoscere domani la decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti di Cremona. La partita contro la Juventus potrebbe essere a rischio, e si aspetta di capire se ci saranno divieti di trasferta. I tifosi sono in ansia, mentre le parti interessate attendono l’esito del giudizio.

Il clima attorno all'Inter si fa sempre più teso in vista del verdetto del Giudice Sportivo, atteso per mercoledì. Nonostante il primato in classifica a 55 punti, la società nerazzurra è consapevole che le intemperanze di Cremona potrebbero presentare un conto salatissimo proprio prima del match più importante dell'anno. Inter Juve tra multe e squalifiche: lo spettro delle porte chiuse per il Derby d'Italia e il blocco trasferte del Viminale. Mentre la squadra di Cristian Chivu cerca di isolarsi dalle polemiche per concentrarsi sul campo, le istituzioni sportive e politiche stanno valutando sanzioni esemplari per il caso del petardo esploso vicino a Emil Audero.

I giocatori dell’Inter sono in attesa di sapere se potranno andare a Torino per la partita contro la Juventus.

