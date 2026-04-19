A Prato, seconda provincia in Toscana per numero di richieste di ingressi, si discute l'apertura di una struttura dedicata ai rimpatri. La proposta mira a ridurre il numero di persone irregolari che si trovano in strada, favorendo procedure più efficaci e regolari. La questione viene affrontata in modo diretto, senza coinvolgimento di nomi specifici o considerazioni di carattere personale.

Prato è la seconda provincia in Toscana per richieste di ingressi e una struttura garantirebbe più rimpatri e meno irregolari in strada. La consigliera regionale Chiara La Porta torna sul Cpr in provincia di Aulla, indicato dal Ministero dell’interno come probabile sito ma che necessita di una completa riqualificazione. "L’assenza di un Centro di permanenza per il rimpatrio in Toscana è costata a Prato circa 350 giornate di presenza di poliziotti sul territorio in 14 mesi - dice la consigliera La Porta - oltre ai costi economici per i trasferimenti. Realizzare un Cpr nella nostra regione significa più agenti sul territorio, meno immigrati irregolari in strada, meno pressione sui Centri di accoglienza straordinaria e sulle carceri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Meno irregolari in strada". La Porta appoggia il Cpr

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