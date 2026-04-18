Toscana il Cpr nell’ex polveriera della guerra Solo il 40% degli irregolari trova posto

In Toscana, si è deciso di utilizzare un’ex polveriera dismessa come Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr). La struttura, scelta dal Ministero dell’Interno, ha suscitato diverse polemiche. Attualmente, solo il 40% degli stranieri irregolari presenti riesce a trovare un posto all’interno del centro. La questione è al centro di discussioni pubbliche e politiche, con numeri che evidenziano le difficoltà di gestione.

Firenze, 18 aprile 2026 – La struttura individuata dal Ministero dell’Interno per il contestato Cpr in Toscana è un polverificio del 1917 a Pomarino, nella piccola frazione di Pallerone di Aulla, divenuto strategico durante la seconda guerra mondiale, dismesso nel 1996, tanto che il Demanio nel 2022 lo inserì tra i siti da bonificare. La scelta è dovuta sia al luogo isolato, in una zona industriale, che alla vicinanza con l’autostrada, ma non è chiaro se il complesso sia stato in parte bonificato. Certo che per trasformarlo in un moderno Centro ci vorrà tempo. Tempo prezioso, per il Viminale, a fronte dei numeri sui rimpatri effettivi eseguiti in Toscana (vedi tabella).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, il Cpr nell’ex polveriera della guerra. Solo il 40% degli irregolari trova posto Notizie correlate Leggi anche: 8 marzo 2026: nell’Iran in guerra le donne muoiono due volte. E la guerra è solo una parte della storia Risse in città e reati contro il patrimonio, due stranieri irregolari al CprLa Polizia di Stato di Carpi ha portato a termine di recente due interventi di allontanamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Immigrazione, un Cpr in Toscana? Il ministro scrive a Giani: Individuata l'area nel territorio di Aulla; Migranti, Governo accelera per Cpr in Toscana: Piantedosi scrive a Giani; Toscana, il Cpr nell’ex polveriera della guerra. Solo il 40% degli irregolari trova posto; Cpr in Toscana: sarà ad Aulla. È scontro. Toscana, il Cpr nell’ex polveriera della guerra. Solo il 40% degli irregolari trova postoIl no di FI sulla scelta di Aulla e Giani insiste: Scelta assurda e sbagliata ma FdI punta sulla sicurezza. Più agenti dedicati al controllo del territorio. Il Sap fa quadrato: Basta scelte ideol ... lanazione.it MASSA CARRARA - CPR AD AULLA? SI SCATENANO LE REAZIONI POLITICHEIl governo vuole aprire un Centro per il Rimpatrio in Toscana, a Pallerone, nel comune di Aulla. Tuona il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Il CPR non sta neppure nella Costituzione, – ... toscanatv.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 17.4.26 In Studio: Laura Lucente SOMMARIO -Cortona, auto piena di refurtiva: arrestati due uomini per furti tra Toscana e Umbria -Marcello Comanducci presenta il suo programma elettorale -Tritone crestato, partita l'operazion - facebook.com facebook Premiati a Firenze i migliori oli extravergine DOP e IGP toscani 2026, simbolo di qualità e territorio. La Toscana si conferma leader nell’oleoturismo, tra crescita e nuove sfide per il settore bit.ly/selezioneoli20… di Clara D'Acunto x.com