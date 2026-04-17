Risse in città e reati contro il patrimonio due stranieri irregolari al Cpr

Nelle ultime settimane, in città si sono verificati diversi episodi di risse e furti, portando a un aumento delle attività delle forze dell’ordine. In particolare, la Polizia di Stato ha effettuato due interventi di allontanamento. Il primo ha coinvolto un cittadino tunisino di 23 anni, che è stato accompagnato immediatamente alla frontiera in seguito alla procedura di espulsione.

La Polizia di Stato di Carpi ha portato a termine di recente due interventi di allontanamento. Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino tunisino di 23 anni, per il quale è scattata l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. L'Ufficio Immigrazione del Commissariato.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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