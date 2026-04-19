Un’associazione ha deciso di devolvere 3.200 euro al reparto di chirurgia dell’ospedale di Terni. La cifra proviene dalla vendita di un libro intitolato

L’associazione AGÀPE ha appena trasferito 3.200 euro al reparto UGCA dell’ospedale di Terni, una somma raccolta attraverso la vendita del volume Una vita di corsa. L’iniziativa, nata dalla volontà dei familiari della dottoressa Graziana Ascani, trasforma il ricordo di una professionista scomparsa in un supporto tangibile per la formazione del personale sanitario locale. Il percorso che ha portato a questo versamento è iniziato nel novembre 2025, quando i parenti della defunta hanno costituito l’Associazione Graziana Ascani per le Eubiosia. La motivazione profonda risiede nel voler onorare la memoria di una donna che, durante la sua battaglia contro una patologia severa, aveva scelto di lasciare una testimonianza scritta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria e solidarietà: 3.200 euro per la sanità di Terni grazie a un libro

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