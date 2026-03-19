Il viceministro della Sanità di Cuba, Julio Guerra Izquierdo, ha espresso gratitudine all’Italia per la solidarietà. Guerra Izquierdo è noto in Italia anche per aver ricevuto il titolo di cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica italiana nel dicembre 2021, su nomina di Sergio Mattarella. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di rapporti tra i due paesi.

Julio Guerra Izquierdo, viceministro della Sanità di Cuba, ma già noto in Italia per essere stato nominato da Sergio Mattarella, con decreto del 2 dicembre 2021, cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica italiana. Izquierdo è stato, infatti, capo brigata medica inviata da Cuba durante la pandemia da Covid-19 a Torino, città che gli ha poi conferito la cittadinanza onoraria (“non a titolo personale, ma è in onore di tutti i 38 professionisti della salute che sono intervenuti in Italia nell’ospedale da campo montato alle OGR di Torino”, ci tiene a specificare ai nostri microfoni). L’attuale viceministro cubano, intervistato a margine... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, il viceministro della Sanità Julio Guerra Izquierdo: "Grazie Italia per la solidarietà"

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