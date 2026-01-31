La Premier Giorgia Meloni prende posizione dopo le violenze a Torino. In un post su X, Meloni scrive che lo Stato non arretra di fronte alla violenza dei cosiddetti rivoluzionari e ribadisce che difendere la legalità non è una provocazione, ma un dovere per il governo. La situazione si è accesa durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, con poliziotti aggrediti e tensioni che non si placano.

"Difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere". Lo scrive in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le violenze durante il corteo a Torino contro lo sgombero di Askatasuna. "Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all'impunità e sta, senza ambiguità, dalla parte di chi indossa una divisa, di chi fa informazione e di chi rispetta le regole della convivenza civile". "Quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l'autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente anche grazie a coperture politiche ben identificabili", afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poliziotti aggrediti, Meloni: "Lo Stato non arretra di fronte alla violenza dei finti rivoluzionari"

Argomenti discussi: Scintille nel governo Meloni, maxi frana (centinaia di sfollati), poliziotti con licenza di uccidere e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata.

