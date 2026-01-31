Video agghiacciante del poliziotto massacrato Meloni | Violenza cieca Lo Stato non arretra ora anche la magistratura faccia la sua parte

Scene di guerriglia si sono verificate questa sera nel centro di Torino. Alcuni agenti sono stati feriti, mentre le camionette della polizia sono state incendiate. La violenza è esplosa improvvisamente, lasciando il caos e lo sconcerto tra i cittadini. Il ministro Meloni ha commentato la situazione, definendola una “violenza cieca” e ha chiesto alla magistratura di intervenire subito. La rabbia e l’odio sembrano aver preso il sopravvento in una giornata che resterà impressa nella memoria della città.

