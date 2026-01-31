Video agghiacciante del poliziotto massacrato Meloni | Violenza cieca Lo Stato non arretra ora anche la magistratura faccia la sua parte
Scene di guerriglia si sono verificate questa sera nel centro di Torino. Alcuni agenti sono stati feriti, mentre le camionette della polizia sono state incendiate. La violenza è esplosa improvvisamente, lasciando il caos e lo sconcerto tra i cittadini. Il ministro Meloni ha commentato la situazione, definendola una “violenza cieca” e ha chiesto alla magistratura di intervenire subito. La rabbia e l’odio sembrano aver preso il sopravvento in una giornata che resterà impressa nella memoria della città.
Scene folli e pazzesche per le vie di Torino, grondanti odio puro. Agenti feriti, camionette della polizia date alle fiamme. Bombe carte, e petardi contro gli agenti. La premier esprime tutto il suo sgomento e posta un video raccapricciante in cui si vede un poliziotto accerchiato da manifestanti a volto coperto. Preso a calci e pugni. Immagini agghiaccianti di un video – la cui autenticità sembrerebbe confermata- in cui un agente del reparto mobile rimasto isolato viene colpito ripetutamente mentre si trova a terra con tutta la furia possibile. Meloni: “Siamo di fronte a soggetti che agiscono come nemici dello Stato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scontri a Torino, Meloni: “Lo Stato non arretra”. E chiama in causa la magistratura: “Faccia la sua parte”. Piantedosi attacca: “Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti”. Conte e Schlein condannano: “Fatti inqualificabili”
A Torino si sono verificati nuovi scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine.
Scontri a Torino, poliziotto colpito a calci, pugni e martellate. Meloni: «Colpito lo Stato. La magistratura faccia la sua parte»
Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato preso a calci, pugni e martellate.
