31 gen 2026

Scene di guerriglia si sono verificate questa sera nel centro di Torino. Alcuni agenti sono stati feriti, mentre le camionette della polizia sono state incendiate. La violenza è esplosa improvvisamente, lasciando il caos e lo sconcerto tra i cittadini. Il ministro Meloni ha commentato la situazione, definendola una “violenza cieca” e ha chiesto alla magistratura di intervenire subito. La rabbia e l’odio sembrano aver preso il sopravvento in una giornata che resterà impressa nella memoria della città.

Scene folli e pazzesche per le vie di Torino, grondanti odio puro. Agenti feriti, camionette della polizia date alle fiamme. Bombe carte, e petardi contro gli agenti. La premier esprime tutto il suo sgomento e posta un video raccapricciante in cui si vede un poliziotto accerchiato da manifestanti a volto coperto. Preso a calci e pugni. Immagini agghiaccianti di un video – la cui autenticità sembrerebbe confermata- in cui un agente del reparto mobile rimasto isolato viene  colpito ripetutamente mentre si trova a terra con tutta la furia possibile. Meloni: “Siamo di fronte a soggetti che agiscono come nemici dello Stato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Video agghiacciante del poliziotto massacrato. Meloni: "Violenza cieca. Lo Stato non arretra, ora anche la magistratura faccia la sua parte"

Scontri a Torino, Meloni: “Lo Stato non arretra”. E chiama in causa la magistratura: “Faccia la sua parte”. Piantedosi attacca: “Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti”. Conte e Schlein condannano: “Fatti inqualificabili”

A Torino si sono verificati nuovi scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine.

Scontri a Torino, poliziotto colpito a calci, pugni e martellate. Meloni: «Colpito lo Stato. La magistratura faccia la sua parte»

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato preso a calci, pugni e martellate.

