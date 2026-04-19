Meloni vicina ad agente ferito non arretriamo davanti a chi semina violenza

Durante un corteo di anarchici in piazza, un funzionario della polizia di Stato è stato colpito e ferito da una bottiglia di vetro lanciata dai manifestanti. La premier ha dichiarato di essere vicina all’agente e ha espresso solidarietà nei suoi confronti, sottolineando che non si piegherà di fronte alla violenza praticata da chi sceglie di usare metodi aggressivi. La situazione ha portato a un intervento delle forze dell’ordine per contenere le tensioni.

"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meloni, vicina ad agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenza Notizie correlate "Non ci intimidite". La solidarietà di Meloni all'agente ferito"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo... "Non ci intimidite". La solidarietà di Meloni all'agente ferito dagli anarchiciLa premier condanna le violenze al corteo per Cospito e ribadisce il sostegno del governo alle forze dell’ordine dopo il ferimento di un funzionario... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meloni incontra Zelenski: Italia sempre vicina all’Ucraina - Aise.it; Il fact-checking del discorso di Meloni in Parlamento dopo il referendum; Fontana (campionessa olimpica): Incontro con Meloni emozionante, lei molto vicina a noi atleti; Magyar: 'Pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave'. Da Mosca niente congratulazioni. Meloni, vicina ad agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenzaEsprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfre ... ansa.it Agente ferito negli scontri. L’ascolano Lorenzo Virgulti ha protetto il suo collega. Meloni da lui in ospedaleSi chiama Lorenzo Virgulti, ha 28 anni, è ascolano e in queste ore il suo nome è diventato il simbolo di un gesto di coraggio che va oltre la divisa. È uno dei poliziotti rimasti feriti nei violenti ... ilrestodelcarlino.it Il segretario dem vola a Barcellona per un selfie con Lula e la Clinton. E accusa il premier di far la «guerra alle rinnovabili» scordandosi che Madrid compra energia da Mosca. Sui cacciamine copia la linea di Giorgia Meloni. - facebook.com facebook Dopo il vertice dei volenterosi di #Parigi la premier #Meloni ribadisce la linea del governo su #Hormuz: "Lavoriamo per stabilizzare lo stretto e garantire la libertà di navigazione" x.com