Tassa di soggiorno Federalberghi contesta gli aumenti

Federalberghi Napoli ha commentato gli ultimi aumenti dell'imposta di soggiorno, annunciando un incremento di 1 euro rispetto alle tariffe stabilite all'inizio dell'anno. La questione riguarda le nuove tariffe applicate ai clienti che soggiornano nella città, con l'aumento che entrerà in vigore a breve. La questione riguarda le nuove tariffe applicate ai clienti che soggiornano nella città, con l'aumento che entrerà in vigore a breve.

Federalberghi Napoli interviene sull'incremento dell'imposta di soggiorno. Le nuove tariffe prevedono un incremento di € 1,00 rispetto ai valori base vigenti all'inizio dell'anno. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione dell'atto sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). “Un aumento puntuale, ogni anno, come le tante promesse che lo accompagnano. Non è stato sufficiente l'incremento dello scorso anno, giustificato con il Giubileo, del quale Napoli ha beneficiato solo in via residuale. Non è stato sufficiente nemmeno l'incremento di quanto incassato con l'imposta di soggiorno nel 2025 quando sono stati superati i 30 mln di euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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