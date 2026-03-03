Tassa di soggiorno tariffe riviste Cosa cambia per gli agriturismi

L’amministrazione comunale ha annunciato che nel 2026 sarà possibile raccogliere circa mezzo milione di euro attraverso la tassa di soggiorno. Per raggiungere questo obiettivo, la giunta ha approvato una revisione delle tariffe, che interesserà anche gli agriturismi. Le nuove misure entreranno in vigore nei prossimi mesi e coinvolgeranno le modalità di pagamento e gli importi applicati.

Mezzo milione di euro. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale per l'anno 2026 da perseguire con le operazioni di riequilibrio delle tariffe dell'imposta di soggiorno ritoccate dalla giunta. Effettivamente non si tratta di un aumento incondizionato per tutte le categorie di attività recettive, ma di un adeguamento funzionale delle aliquote in base alla qualità delle strutture. In particolare i cambiamenti più evidenti riguardano gli agriturismo. Sì, perché se il regolamento fino ad oggi non prendeva in considerazione le diverse tipologie di strutture, ora come per gli alberghi la migliore classificazione si paga di più. Se per gli alberghi la tariffa è in base alle stelle per gli agriturismo sarà in funzione dei girasoli.