Disturbi alimentari un’emergenza in crescita anche a Bergamo | un’app per riconoscere i segnali nei giovani

A Bergamo, il numero di giovani che soffrono di disturbi alimentari cresce rapidamente. Questa situazione si aggrava anche a causa della diffusione di social media che spesso alimentano l’insodbedienza corporea. Per aiutare le famiglie a riconoscere i segnali precoci, è stata lanciata un’app che permette di individuare i primi sintomi nei ragazzi.

Bergamo. I Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca) rappresentano una delle sfide più complesse e urgenti nel campo della salute mentale, soprattutto tra adolescenti e giovani. Un’emergenza in costante crescita anche sul territorio bergamasco. Per intercettare il disagio là dove vivono e si muovono gli adolescenti, ha preso il via la campagna di sensibilizzazione del progetto “Sc(hi)accia Dca” dal titolo “Parla (di) come mangi”, creata in collaborazione con Studiomeme, agenzia creativa di comunicazione con sede a Bergamo. A partire da lunedì 16 febbraio verrà veicolata sugli autobus Atb e alla stazione inferiore della funicolare di Città Alta l’iniziativa “Centro per la Diagnosi e Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare”, promossa dall’ Istituto Palazzolo in collaborazione con l’azienda dei trasporti bergamasca.🔗 Leggi su Bergamonews.it

