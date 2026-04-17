La duchessa sta portando avanti un tour di quattro giorni in Australia, accompagnata dal marito. Durante l'evento, si è notato come un cambiamento di appena una riga nei capelli abbia attirato l'attenzione dei presenti. La visita, che coinvolge diverse tappe, prosegue senza particolari incidenti o dichiarazioni ufficiali, concentrandosi sugli incontri istituzionali e le interazioni con la popolazione locale.

Come sempre accade in queste circostanze, anzi, così come accadeva ai tempi dei royal tour ufficiali, Meghan ha saputo dare riprova del suo senso per lo stile, confermando codici beauty che da sempre, fin dal suo ingresso (e poi uscita) a Corte, delineano la sua estetica: acconciature easy-chic, make-up minimale e manicure essenziali, di quelle che piacciono a lei. E che inevitabilmente funzionano sempre, conquistando all'unanimità. Non resta che lasciarci ispirare. Ecco dunque, giorno dopo giorno, impegno dopo impegno, tutti i beauty look di Meghan Markle. Giorno 4: se la riga (dei capelli) cambia tutto Meghan Markle sa che bastano i piccoli dettagli a fare la differenza, proprio come la riga dei capelli, spostata su un lato per il suo quarto giorno di impegni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle in tour in Australia: quando basta una riga (dei capelli) a cambiare tutto

Notizie correlate

Meghan Markle in tour in Australia: dall'incarnato glowy al ritorno del suo amato casual bun. I beauty look del primo giornoCome sempre accade in queste circostanze, anzi, così come accadeva ai tempi dei royal tour ufficiali, siamo certi che anche questa volta Meghan darà...

Leggi anche: I Sussex tornano in Australia: cifra da capogiro per una cena con Meghan Markle

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meghan Markle in tour in Australia: dall'incarnato glowy al ritorno del suo amato casual bun. I beauty look del primo giorno; Harry e Meghan, tra beneficenza e sorrisi: il tour in Australia. FOTO; Meghan Markle e il principe Harry in Australia: le foto di tour molto social e poco royal; Harry e Meghan in crisi: il tour australiano è già un flop, tra proteste e biglietti invenduti.

Meghan Markle e l'abito dritto: un classico degli anni '60 torna alla ribalta durante il tour in AustraliaIl look della moglie del principe Harry è parte di una tendenza: il ritorno del minimalismo raffinato. Facile da indossare pedrché senza accessori superflui ... corriere.it

Meghan Markle in tour in Australia: dall'incarnato glowy al ritorno del suo amato casual bun. I beauty look del primo giornoLa duchessa, atterrata in Australia insieme al marito Harry per un tour di quattro giorni, ha già sfoderato le sue carte beauty vincenti e ormai collaudate. Dalla coda easy chic al ritorno del suo cas ... vanityfair.it

Meghan Markle incontra i fan in Australia: ecco quanto costa stringerle la mano facebook

Vittima di bullismo" per 10 anni sui social media «ma sono ancora qui». Il messaggio di Meghan Markle ai giovani australiani x.com