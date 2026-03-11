Meghan Markle ha ricevuto 1.400 sterline per un impegno pubblico, attirando numerose critiche. Re Carlo si trova sotto pressione, affrontando le conseguenze dello scandalo legato a suo fratello Andrea e cercando di gestire la presenza di Harry e Meghan, che continuano a partecipare ad attività ufficiali nonostante le controversie. La situazione coinvolge diverse persone della famiglia reale e si svolge in un momento di tensione pubblica.

Re Carlo è messo a dura prova dentro e fuori casa. Da un lato deve gestire lo scandalo generato da suo fratello Andrea coinvolto negli Epstein files, dall’altro deve tenere sotto controllo Harry e Meghan Markle che dall’altra parte del mondo giocano a fare “i Principi”. L’ultima novità dei Sussex è la la partecipazione della Duchessa come ospite d’onore ad una serata esclusiva. Basta pagare 1.400 sterline per cenare con lei. Re Carlo si finge indifferente. Re Carlo sta vivendo un periodo molto difficile, malgrado non abbia voluto fare alcun cambiamento alla sua agenda e nella sua quotidianità. Tutti gli eventi in calendario sono rispettati e ogni volta che si presenta in pubblico, sorride e finge di non sentire le proteste dei contestatori della Monarchia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle si svende per 1.400 sterline e viene sommersa dalle critiche

