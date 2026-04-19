Medici senza frontiere Dallo Yemen ad Haiti in aiuto a chi non può curarsi

Medici senza frontiere ha avviato interventi in diverse aree colpite da crisi umanitarie, tra cui Haiti, Yemen e Gaza. In Italia, l’associazione si occupa di assistenza nei pronto soccorso di alcuni ospedali, mentre all’estero si occupa di fornire cure a chi ha difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. Le operazioni coprono situazioni di emergenza e zone dove l’assistenza medica è limitata o assente.

Dai casi del pronto soccorso dell’ospedale di Foligno ad Haiti "dove si evita di andare a farsi curare per paura di essere colpiti in strada"; poi lo Yemen e Gaza. Insomma, dovunque ci sia qualcuno ferito da curare, anche in mezzo alla guerra, e non ci sono strutture sanitarie. È la vocazione di Filomena Scarano, medico specializzata in emergenza urgenza che lavora con Medici senza frontiere. Originaria della provincia di Napoli vive da un paio d’anni a Perugia. La dottoressa Scarano lavora a Foligno ma nonostante la sua giovane età ha già alle spalle una consolidata esperienza in prima linea. "Sei mesi in Yemen appena specializzata - racconta all’ANSA -, poi Gaza prima dell’ultima guerra e un campo profughi in Bulgaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

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