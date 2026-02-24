Ordine Medici Caserta e solidarietà | consegnato assegno a Medici Senza Frontiere

L’Ordine dei Medici di Caserta ha raccolto 3.661 euro per Medici Senza Frontiere, in seguito a un evento di beneficenza che si è tenuto il 23 dicembre a Palazzo Paternò. La causa principale è stata il sostegno alle emergenze sanitarie in zone colpite da conflitti e crisi umanitarie. La consegna dell’assegno è avvenuta ieri, davanti a numerosi professionisti e volontari presenti alla cerimonia. La somma rappresenta un gesto concreto di solidarietà e impegno.

Tempo di lettura: 3 minuti Un assegno di tremila e 661 euro è stato devoluto a Medici Senza Frontiere dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, a conclusione dell’evento di beneficenza svoltosi lo scorso 23 dicembre a Palazzo Paternò. La somma rappresenta il ricavato della serata solidale che ha registrato la partecipazione di oltre 300 professionisti, testimoniando ancora una volta la forte sensibilità della comunità medica casertana verso le tematiche umanitarie e sociali. Il Consiglio direttivo dell’Ordine, guidato dal presidente Carlo Manzi, insieme con la Commissione Giovani Professionisti, ha ufficialmente consegnato il contributo all’associazione, consolidando un impegno che va oltre la dimensione professionale per abbracciare pienamente i valori della solidarietà e della responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

“Melodie d’amore senza frontiere”: a Caserta un concerto solidale per Medici Senza FrontiereLa musica diventa strumento di solidarietà a Caserta.

