Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia quarta con due ori e cinque podi!

Durante le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgono dal 6 al 15 marzo, l’Italia si trova al quarto posto nel medagliere con due medaglie d’oro e un totale di cinque podi. La cerimonia di apertura si è tenuta all’Arena di Verona e le gare continuano in sei diverse discipline, con un programma di nove giorni di competizioni.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d'Apertura andata in scena all'Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l'assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l'Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Cina 8 5 4 17 2. Ucraina 3 2 5 10 3.

