Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | l’Italia è quarta con 7 ori e 16 podi!

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo con una cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Durante i nove giorni di gare sono in programma 79 medaglie in sei discipline diverse. L’Italia si trova al quarto posto nel medagliere con sette ori e complessivamente sedici medaglie conquistate finora.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # Paese Sigla O A B T. 1 Cina CHN 15 13 16 44 2 Stati Uniti USA... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia è quarta con 7 ori e 16 podi! Articoli correlati Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con due ori e cinque podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con tre ori e nove podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Tutto quello che riguarda Medagliere Paralimpiadi Milano Temi più discussi: Segui il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Il medagliere azzurro alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tutti i podi degli atleti italiani; Le medaglie vinte dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 16, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 16, è record ... tg24.sky.it Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record in quarta posizioneLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d'Apertura andata in scena all'Arena di Verona, sono ... oasport.it Il medagliere dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026! Cina, USA e Austria sul podio a un giorno dalla chiusura! #MilanoCortina2026 #Paralympics #Paralimpiadi #savethebestforlast facebook #MILANOCORTINA2026 #PARALIMPIADI Grande giornata per lo sport italiano paralimpico Milano-Cortina2026 Con le vittorie di oggi nello snowboard e nello sci alpino paralimpico l'Italia arriva a 14 medaglie - 3° posto nel medagliere paralim x.com