Riso e cocaina | 42enne arrestato a Torino in casa aveva un chilo di droga

La polizia di Torino ha arrestato un uomo di 42 anni dopo aver scoperto un chilo di cocaina nascosto tra il riso sfuso in casa sua. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche materiale per il confezionamento e diversi involucri con la droga. La scoperta ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Una busta, nascosta tra il riso sfuso, conteneva quasi un kilo di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare a casa di un 42enne, i poliziotti hanno trovato anche materiale per il confezionamento e da taglio oltre a diversi involucri in plastica trasparente contenente la stessa sostanza stupefacente. Durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 215 euro in banconote di piccolo taglio. Per questo il 42enne, cittadino albanese, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.

