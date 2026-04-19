Un romanzo dello scrittore britannico esplora un futuro in cui le acque si innalzano minacciose, portando alla luce temi legati alla vulnerabilità dell’ambiente e alle conseguenze delle azioni umane. Le pagine narrano di un passato letterario che si intreccia con le attuali sfide, creando un quadro che invita alla riflessione sulla nostra responsabilità collettiva. La storia si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni ambientali e ai rischi di un mondo in pericolo.

Un futuro devastato dalle acque e l’ombra di un passato letterario che scuote le coscienze: la riflessione sulla fragilità umana contenuta nel romanzo di Ian McEwan offre uno specchio inquietante sulle responsabilità della nostra generazione. Attraverso la figura di Thomas, uno studioso del 2119 impegnato nella ricerca di un poema perduto, l’opera analizza come le decisioni politiche e ambientali del periodo compreso tra il 1990 e il 2030 abbiano condotto il pianeta verso il Grande Disastro. L’ossessione di Thomas tra i resti di un mondo sommerso. Nel cuore del 2119, dove gran parte della superficie terrestre è stata inghiottita dalle inondazioni post-catastrofe, la vita di Thomas è scandita da una ricerca quasi mistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McEwan e il mondo sommerso: la profezia di un futuro devastato

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