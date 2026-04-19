Mazda 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Mazda presenta una gamma di modelli aggiornata, tra cui spicca il CX-60 plug-in da 328 cavalli, mentre la MX-5 ND riceve un restyling. L’azienda ha diffuso i dettagli sui prezzi e le caratteristiche tecniche delle nuove versioni, offrendo ai clienti diverse opzioni per il segmento delle vetture ibride e sportive. La strategia include anche il rilancio di uno dei modelli più iconici, con modifiche estetiche e meccaniche.

Aggiornato 18 aprile 2026: Mazda punta tutto sul CX-60 plug-in 328 CV e sul restyling della MX-5 ND (roadster leggera iconica). In Italia continua la strategia mild hybrid e-Skyactiv. Mazda è il costruttore giapponese che ha scelto una strada diversa da Toyota e Honda: niente full hybrid convenzionale, pochi modelli elettrici, concentrazione sui motori termici ingegnerizzati (e-Skyactiv-G, e-Skyactiv-X, Diesel) con mild hybrid 48V. Il design “Kodo” e la MX-5, la roadster più venduta della storia, sono i due asset identitari. In Italia 2026 copre sette modelli. Tutti i modelli Mazda 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori Mazda 2 Hybrid Utilitaria ~22.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Mazda CX-6e | ANTEPRIMA SPECIFICHE e PREZZI

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