Italia maxi rissa tra gruppi nel parcheggio | morte atroce

Da caffeinamagazine.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mattina di domenica, in un parcheggio di una città italiana, si è scatenata una maxi rissa tra due gruppi di persone. Durante l’incidente, una persona ha riportato ferite gravi e, successivamente, è deceduta. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire l’accaduto e ha avviato le indagini necessarie. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause che hanno scatenato lo scontro.

La domenica mattina, quando la città sembra respirare più piano e le strade sono quasi vuote, può diventare ingannevole. Bastano poche voci alzate, un gruppo che si ferma troppo a lungo, uno sguardo di troppo. E quel silenzio che di solito consola si trasforma, all’improvviso, in qualcosa che fa paura. È successo all’alba, in un punto che tanti conoscono bene e che nessuno assocerebbe a una scena di violenza. Un luogo di passaggio, a due passi dalla bellezza e dalla storia, dove si parcheggia, si cammina, si torna a casa. E invece, in pochi minuti, tutto è precipitato. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 5 del mattino di domenica 19 aprile quando, nel parcheggio dell’ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, sarebbe scoppiata una lite.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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